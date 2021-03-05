В Сомали взорвался заминированный автомобиль

Кроме того, не менее 40 человек получили травмы. Издание SomaliGuardian передает, что взрыв произошел рядом с крупным рестораном. Кроме того, в результате взрыва обрушилось соседнее здание.

Отмечается, что ни одна из действующих в Сомали террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

