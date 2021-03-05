В Сомали взорвался заминированный автомобиль

В столице Сомали Могадишо в пятницу вечером взорвался заминированный автомобиль, не менее 20 человек погибли. Об этом сообщает издание Garowe Online.

Кроме того, не менее 40 человек получили травмы. Издание SomaliGuardian передает, что взрыв произошел рядом с крупным рестораном. Кроме того, в результате взрыва обрушилось соседнее здание.

Отмечается, что ни одна из действующих в Сомали террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЖертвыВзрывСомали
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры