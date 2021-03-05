В Сомали взорвался заминированный автомобиль
В столице Сомали Могадишо в пятницу вечером взорвался заминированный автомобиль, не менее 20 человек погибли. Об этом сообщает издание Garowe Online.
Update: Massive explosion thought to be a car bomb has taken place outside Lul Yamani restaurant near #Mogadishu’s Central Prison, which is popularly attended by officials. A nearby building collapsed due to the bombing; over 20 dead, many more wounded. #Somalia pic.twitter.com/fZh6bTbBEr— Somaliguardian (@SomaliGuardian) March 5, 2021
Кроме того, не менее 40 человек получили травмы. Издание SomaliGuardian передает, что взрыв произошел рядом с крупным рестораном. Кроме того, в результате взрыва обрушилось соседнее здание.
Отмечается, что ни одна из действующих в Сомали террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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