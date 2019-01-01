Происшествия
Водитель мотоцикла госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
В Сокольниках произошло ДТП с участием мотоцикла
8 июля23:40
Мотоциклист пострадал в дорожной аварии с участием легкового автомобиля «Mazda» в районе пересечения 3-го Лучевого просека и Поперечного просека в Сокольниках, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Водитель мотоцикла госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
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