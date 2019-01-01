В Сокольниках произошло ДТП с участием мотоцикла

Перечень органов власти для реализации механизма «регуляторной гильотины» утвердил премьер Медведев Путин: гильотина не должна привести к образованию правового вакуума Смысл реформы – перейти от «карательной» сущности к сотрудничеству бизнеса и органов контроля Не будет ли требований к бизнесу еще больше, чем сейчас?