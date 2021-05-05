В Софии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили и вывезли для дальнейшего уничтожения авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в центральной части болгарской столицы Софии во время ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил директор службы гражданской защиты администрации города Красимир Димитров, бомба была со взрывателем и «представляла определенную угрозу».

Ранее мэр Софии Йорданка Фандыкова на своей странице в Facebook сообщала об обнаружении при ремонте трамвайной линии 152-миллиметрового авиаснаряда времен войны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаБомбаБолгария
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