В Софии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
Саперы обезвредили и вывезли для дальнейшего уничтожения авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в центральной части болгарской столицы Софии во время ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил директор службы гражданской защиты администрации города Красимир Димитров, бомба была со взрывателем и «представляла определенную угрозу».
Ранее мэр Софии Йорданка Фандыкова на своей странице в Facebook сообщала об обнаружении при ремонте трамвайной линии 152-миллиметрового авиаснаряда времен войны.
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