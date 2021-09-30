В Сочи воздушный шар с людьми рухнул в море
Воздушный шар с людьми упал в море в парке «Солох-аул» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как отметили в ведомстве, воздушный шар сорвался с фиксирующего троса.
«Шар приводнился напротив устья реки "Шахе" в море, ориентировочно 100-150 м от берега», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.
В воздушном шаре находились три человека, никто из них не пострадал.
Рыбаки, ставшие очевидцами инцидента, помогли пассажирам воздушного шара, отмечает РИА ФАН. Рыболовецкий катер эвакуировал людей, они следуют на рыболовецкую базу поселка Головинка.
По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда, на воздушном шаре было четверо путешественников, пишет журнал «Профиль».
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