В Сочи с канатной дороги эвакуировали 170 лыжников
На горнолыжном курорте «Газпром» в Красной Поляне из-за технического сбоя остановилась кресельная канатная дорога, сообщает пресс-служба администрации Сочи
Инцидент произошёл 25 января в зоне катания на трассе «Лаура». Канатную дорогу пришлось обесточить из-за отказа аварийного тормоза.
С помощью альпинистского снаряжения спасателями были эвакуированы 170 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что на новогодние и рождественские праздники в путешествия по России отправились около 10 миллионов человек, сообщают «Известия». По его словам, наиболее популярными направлениями стали, в том числе, Черноморское побережье и горные кластеры Красной поляны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru