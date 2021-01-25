В Сочи с канатной дороги эвакуировали 170 лыжников

На горнолыжном курорте «Газпром» в Красной Поляне из-за технического сбоя остановилась кресельная канатная дорога, сообщает пресс-служба администрации Сочи

Инцидент произошёл 25 января в зоне катания на трассе «Лаура». Канатную дорогу пришлось обесточить из-за отказа аварийного тормоза.

С помощью альпинистского снаряжения спасателями были эвакуированы 170 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что на новогодние и рождественские праздники в путешествия по России отправились около 10 миллионов человек, сообщают «Известия». По его словам, наиболее популярными направлениями стали, в том числе, Черноморское побережье и горные кластеры Красной поляны.

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