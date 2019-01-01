Происшествия

В Сочи произошло серьезное ДТП

19 июня20:18

Крупное ДТП произошло в Лазаревском районе Сочи, сообщает телеканал «360». В результате столкновения «Нивы» и «Mitsubishi» отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта.

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В результате аварии были травмированы трое граждан, из них двое несовершеннолетних. Одна из женщин погибла на месте ДТП, один из детей скончался в больнице.

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ТЕГИ:ДТП