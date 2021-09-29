В Сочи поезд насмерть сбил молодого человека
В Сочи под колесами поезда погиб молодой человек 1996 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную полицию по региону.
Отмечается, что несчастный случай произошел утром 29 сентября. Поезд с маршрутом Нижний Новгород - Адлер применил экстренное торможение во избежания наезда на человека, однако избежать трагедии не удалось.
По данным агентства, в соцсетях отмечают, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства случившегося выясняются.
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