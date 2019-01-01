В Сочи обрушилась часть федеральной трассы. Видео

Участок главной приморской трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, движение организовано по одной полосе, сообщили в главе МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает ТАСС, в социальных сетях появились фото и видео места провала. ЧП случилось на дороге около тоннеля в микрорайоне Мамайка.

Обрушение части дорожного полотна автотрассы А-147 произошло в полшестого веера. На месте работают отряды МЧС, которые устраняют последствия ЧП, дежурят сотрудники ГИБДД.

Трасса А-147 Джубга - Сочи проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией. Дорога связывает приморские населенные пункты.

Причиной этого инцидент аи других подтоплений стал сильный дождь, который обрушился на регион минувшей ночью. Подтоплена также трасса А-148 - дублер Курортного проспекта, обход Сочи и несколько подземных пешеходных переходов.

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до 29 июля. Там ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалиcтый ветер до 20 м/с, на реках возможен резкий подъем уровня воды. Высока вероятность схода селей.

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Фото: Официальный портал города-курорта Сочи
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