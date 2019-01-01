В Сочи обрушилась часть федеральной трассы. Видео

Участок главной приморской трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, движение организовано по одной полосе, сообщили в главе МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает ТАСС, в социальных сетях появились фото и видео места провала. ЧП случилось на дороге около тоннеля в микрорайоне Мамайка.

Обрушение части дорожного полотна автотрассы А-147 произошло в полшестого веера. На месте работают отряды МЧС, которые устраняют последствия ЧП, дежурят сотрудники ГИБДД.

Трасса А-147 Джубга - Сочи проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией. Дорога связывает приморские населенные пункты.