В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину

Водитель катера наехал на купающегося в акватории Сочи мужчину и скрылся с места, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 10 августа у пляжа «Мыс Видный» в Хостинском районе. Проводится доследственная проверка.

«Водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее власти Сочи ограничили движение на электросамокатах по набережным и пляжам, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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