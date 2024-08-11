В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину

Инцидент произошел 10 августа у пляжа «Мыс Видный» в Хостинском районе. Проводится доследственная проверка.

«Водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее власти Сочи ограничили движение на электросамокатах по набережным и пляжам, напоминает «Радиоточка НСН».

