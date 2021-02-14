В Сочи горит двухэтажное торговое здание

Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь бушует на площади в 800 квадратных метров. Пожар начался в двухэтажном здании на Демократической улице.

Его тушат 58 человек и 19 единиц техники.

12 февраля произошел взрыв на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. После взрыва произошло возгорание, передает ТАСС.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:СочиПожар
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