В Сочи горит двухэтажное торговое здание
14 февраля 202106:50
Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Огонь бушует на площади в 800 квадратных метров. Пожар начался в двухэтажном здании на Демократической улице.
Его тушат 58 человек и 19 единиц техники.
12 февраля произошел взрыв на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. После взрыва произошло возгорание, передает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru