В Сочи 43 жильца многоквартирного дома эвакуированы из-за пожара

В одном из многоквартирных домов в Сочи случился пожар, двое госпитализированы, 43 жильца эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Возгорание началось на четвертом этаже многоквартирного дома, огонь распространился на территории в 40 квадратных метров. По данным пресс-службы, 8 человек были спасены из эпицентра горения, в том числе два ребенка.

В пресс-службе сообщили, что жизни людей ничего не угрожает. Девушка и ребёнок отправлены в больницу, у них проявились симптомы отравления продуктами горения. Для жильцов выгоревших квартир уже подготовлено жилье в рамках маневренного фонда.

