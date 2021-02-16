В Сочи 43 жильца многоквартирного дома эвакуированы из-за пожара
В одном из многоквартирных домов в Сочи случился пожар, двое госпитализированы, 43 жильца эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Возгорание началось на четвертом этаже многоквартирного дома, огонь распространился на территории в 40 квадратных метров. По данным пресс-службы, 8 человек были спасены из эпицентра горения, в том числе два ребенка.
В пресс-службе сообщили, что жизни людей ничего не угрожает. Девушка и ребёнок отправлены в больницу, у них проявились симптомы отравления продуктами горения. Для жильцов выгоревших квартир уже подготовлено жилье в рамках маневренного фонда.
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