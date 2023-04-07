В Смоленске проверяют врача, оставлявшего «недвусмысленные» сообщения подросткам

Следственный комитет по Смоленской области начал проверку в отношении местного врача, который предлагал двум подросткам 15 и 17 лет заняться плотскими утехами.

В ведомстве сообщили, что проверка проводится на основании видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях. Из нее следует, что врач может быть причастен к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Смоленский депутат Максим Баранов заявил РИА Новости, что история произошла еще год, но правоохранительные органы не реагировали на сигнал.

В СК отметили, что в ходе проверки будут выяснены все обстоятельства.

Ранее стало известно, что педофила, изнасиловавшего и убившего пятилетнего ребенка в подмосковном Серпухове, приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

