В СМИ опубликован список погибших в аварии под Ярославлем
14 сентября17:17
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список россиян, погибших в столкновении автобуса и фуры в Ярославской области.
В числе погибших – имена Пайкова С.Н 1960 года рождения и Калишь А.Г. 1961 года рождения. По данным телеканала, они были водителями грузового автомобиля и автобуса.
РЕН ТВ отмечает, что список будет дополняться.
На данный момент известно о гибели семи человек и 29 пострадавших.
Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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