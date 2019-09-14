В СМИ опубликован список погибших в аварии под Ярославлем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список россиян, погибших в столкновении автобуса и фуры в Ярославской области.

В числе погибших – имена Пайкова С.Н 1960 года рождения и Калишь А.Г. 1961 года рождения. По данным телеканала, они были водителями грузового автомобиля и автобуса.

РЕН ТВ отмечает, что список будет дополняться.

На данный момент известно о гибели семи человек и 29 пострадавших.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

