В смертельной автоаварии в Туве выжили двое

Стали известны новые подробности трагической аварии с микроавтобусом «УАЗ», который опрокинулся в реку в Туве. В автомобиле находились 12 человек, десять из них погибли, а двое сумели спастись – мужчины выбрались из салона. Как сообщает «Свободная пресса», такие уточнённые данные приводит пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла сегодня утром в окрестностях села Тээли Бай-Тайгинского района Тувы. «УАЗ» попытался переправится вброд через реку Шуй, однако не удержался на колёсах и перевернулся.

На месте трагедии найдены тела девяти погибших, шестеро из них - несовершеннолетние. Одна женщина считается пропавшей без вести, организованы её поиски. По предварительным данным, погибшие — две семьи, они направлялись на лечебно-оздоровительный источник. По факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело.

