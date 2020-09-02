В Сирии заявили об атаке с воздуха

В Сирии заявили о воздушной атаке, которую отразили системы противовоздушной обороны страны на востоке Хомса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство САНА.

Отмечается, что большинство ракет были сбиты. Удар израильской стороны пришелся на военную базу Тифор. По данным агентства, объектам базы нанесен материальный ущерб.







