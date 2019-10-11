В Сирии две бомбы взорвались на пути российского военного патруля
11 октября 201922:59
Две бомбы взорвались на пути движения российской военной полиции в сириийской провинции Деръа Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Алексея Бакина.
Отмечается, что российские военные в результате инцидента не пострадали. По информации агентства, бомбы взорвались одна за другой с интервалом в 20 минут.
Второй взрыв нанес ранения двум сотрудникам сирийских органов безопасности, прибывших на место происшествия после первого взрыва.
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