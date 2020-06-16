В Сирии боевики подорвали российский бронетранспортер
Во время совместного патрулирования с турецкими военными в Сирии был подорван российский бронетранспортер. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента боевая машина получила незначительные повреждения.
«Личный состав совместного патруля не пострадал. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации», - сказал Конашенков.
Инцидент произошел между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб, отмечает RT.
Неделей ранее самодельная бомба взорвалась под автомобилем патруля российской военной полиции в районе сирийского города Кобани. Никто из военных не пострадал, сообщала «Свободная пресса».
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