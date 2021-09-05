В Симферополе задержаны десятки крымских татар у здания ФСБ
Не менее пяти жителей Крыма задержаны в субботу, 4 сентября в ходе выяснения обстоятельств повреждения газопровода. Среди них – заместитель главы запрещенного в России меджлиса крымских татар Нариман Джелял – преподаватель, политолог и журналист. Ни родственникам, ни адвокатам не сообщают о местонахождении задержанных.
Как сообщает неформальное объединение юристов и общественников «Крымская солидарность», после этого в Симферополе около 60 крымских татар вышли к зданию Федеральной службы безопасности, чтобы выяснить судьбу задержанных. Более 40 демонстрантов были задержаны, сегодня утром их отпустили.
Газопровод в селе Перевальное, расположенном по дороге из Симферополя в сторону Ялты, был повреждён 23 августа. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.
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