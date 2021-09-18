В Сибири потерялась туристическая группа РГО

В поисках туристов из Русского географического общества (РГО), которые пропали на границе Томской области и Красноярского края, будут задействованы вертолеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Енисейского района Красноярского края.

Группа из девяти представителей Русского географического общества накануне пропала во время возвращения из экспедиции. МЧС передает, что туристы до сих пор могут находиться на территории Красноярского края.

В диспетчерской службе отметили, что группа РГО покинула Енисейск Красноярского края и направилась в село Ярцево, затем им удалось добраться до поселения Цын и поселка Кривляк.

«11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учета», - цитирует агентство данные ЕДДС.

