В Сибири накрыли группу 14-летних анархистов

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали трех 14-летних подростков — школьников обвинили в том, что они готовились стать террористами.

Отмечается, что подростки считали себя анархистами, читали запрещенную литературу, а также смотрели фильмы о создании взрывных устройств. Затем они отрабатывали полученные навыки в безлюдных местах.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, передает «Свободная пресса».

Санкция по данной статье предусматривает от 15 лет до пожизненного тюремного заключения.

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ТЕГИ:ПодросткиТеррористыКрасноярский Край
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