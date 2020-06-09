В Сибири накрыли группу 14-летних анархистов

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали трех 14-летних подростков — школьников обвинили в том, что они готовились стать террористами.



Отмечается, что подростки считали себя анархистами, читали запрещенную литературу, а также смотрели фильмы о создании взрывных устройств. Затем они отрабатывали полученные навыки в безлюдных местах.



В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, передает «Свободная пресса».



Санкция по данной статье предусматривает от 15 лет до пожизненного тюремного заключения.

