В Сибири накрыли группу 14-летних анархистов
В Красноярском крае правоохранительные органы задержали трех 14-летних подростков — школьников обвинили в том, что они готовились стать террористами.
Отмечается, что подростки считали себя анархистами, читали запрещенную литературу, а также смотрели фильмы о создании взрывных устройств. Затем они отрабатывали полученные навыки в безлюдных местах.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, передает «Свободная пресса».
Санкция по данной статье предусматривает от 15 лет до пожизненного тюремного заключения.
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