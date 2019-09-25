В Швеции задержан капитан севшего на мель судна с российскими моряками

Капитан грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов Швеции, задержан. Как отмечает РИА Новости, генконсульство России в Гётеборге следит за его судьбой. Как напоминает RT, ссылаясь на местные СМИ, капитан экипажа уснул у штурвала, он подозревается в управлении судном в нетрезвом виде.

На борту 82-метрового судна находятся семь человек. Власти Швеции не зафиксировали повреждений и положительно оценивают состояние здоровья членов экипажа.

Как напоминает РИА ФАН, в июле в Рыбинском водохранилище в Ярославской области четырехпалубный пассажирский речной теплоход с иностранными туристами сел на мель. На борту судна находились более 300 иностранцев и 100 членов экипажа,