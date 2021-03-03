В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек
В Швеции мужчина с холодным оружием напал на толпу людей, в результате чего были ранены 8 человек. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на полицию.
Отмечается, что предварительно нападение расценивается как террористическая атака. Инцидент произошёл в городе Вейланда.
Агентство РИА Новости ссылается на Twitter-аккаунт @JustInfoUs, в котором уточняется, что несколько людей были ранены серьезно. По информации этого же аккаунта, полиция обезвредила нападавшего мужчину. Начато расследование произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек
- Су-27 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем
- Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови
- Роспотребнадзор не обнаружил «нигерийского» штамма COVID-19 в РФ
- Госсекретарь США пообещал больше не свергать режимы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru