В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек

В Швеции мужчина с холодным оружием напал на толпу людей, в результате чего были ранены 8 человек. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на полицию.

Отмечается, что предварительно нападение расценивается как террористическая атака. Инцидент произошёл в городе Вейланда.

Агентство РИА Новости ссылается на Twitter-аккаунт @JustInfoUs, в котором уточняется, что несколько людей были ранены серьезно. По информации этого же аккаунта, полиция обезвредила нападавшего мужчину. Начато расследование произошедшего.