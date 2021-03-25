В штате Алабама начался торнадо

В штате Алабама на юго-востоке США начался торнадо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

По данным местного отдела метеослужбы, эти данные подтвердило оборудование метеорологов. По информации специалистов, природное явление обрушилось на местность около Элисвилла.

В сети уже появились видеозаписи с места происшествия. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
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