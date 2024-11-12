В школе в Томске взорвалась страйкбольная граната

Страйкбольная граната сработала в школе в селе Дзержинское городского округа Томск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как отметили в ведомстве, директор образовательного учреждения в селе сообщил правоохранителям о срабатывании пиротехнического изделия.

«Предварительно установлено, что учитель принес на занятие страйкбольную гранату, приобретенную им ранее в интернет-магазине», — подчеркнули в МВД.

В результате ЧП никто не пострадал. Полиция начала проверку.

Ранее в школе в поселке Балаганск Иркутской области подросток с молотками и ножом напал на одноклассников, пострадали три человека, напоминает «Свободная пресса».

