В школе в Томске взорвалась страйкбольная граната
Страйкбольная граната сработала в школе в селе Дзержинское городского округа Томск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Как отметили в ведомстве, директор образовательного учреждения в селе сообщил правоохранителям о срабатывании пиротехнического изделия.
«Предварительно установлено, что учитель принес на занятие страйкбольную гранату, приобретенную им ранее в интернет-магазине», — подчеркнули в МВД.
В результате ЧП никто не пострадал. Полиция начала проверку.
Ранее в школе в поселке Балаганск Иркутской области подросток с молотками и ножом напал на одноклассников, пострадали три человека, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru