В школе в Казани произошла стрельба

В казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба, пишет издание «Татар-информ».

Несколько человек в масках с автоматами ворвались в школу рано утром. Telegram-канал Mash сообщает, что на третьем этаже захвачены заложники. Школьники пытаются спрятаться в кабинетах и выпрыгивают в окна.

В здании также прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сейчас школу полностью оцепили силовики. К месту происшествия едут 20 бригад скорой помощи.

