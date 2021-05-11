В школе в Казани произошла стрельба

В казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба, пишет издание «Татар-информ».

Несколько человек в масках с автоматами ворвались в школу рано утром. Telegram-канал Mash сообщает, что на третьем этаже захвачены заложники. Школьники пытаются спрятаться в кабинетах и выпрыгивают в окна.

В здании также прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сейчас школу полностью оцепили силовики. К месту происшествия едут 20 бригад скорой помощи.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаШколаКазань
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