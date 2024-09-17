В школе под Волгоградом ученицу госпитализировали после падения штукатурки

Часть штукатурки с потолка обрушилась в школе в городе Суровикино Волгоградской области, пострадала ученица. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 17 сентября в коридоре школы во время перемены. В результате пострадала 13-летняя девочка.

«Несовершеннолетняя госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга"», — указали в прокуратуре.

Ведомство проведет проверку и оценит обеспечение безопасности образовательного процесса в школе и состояние здания.

Ранее в одной из школ Нижневартовска умер 16-летний подросток, правоохранители начали проверку, напоминает RT.

