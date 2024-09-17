В школе под Волгоградом ученицу госпитализировали после падения штукатурки
Часть штукатурки с потолка обрушилась в школе в городе Суровикино Волгоградской области, пострадала ученица. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 17 сентября в коридоре школы во время перемены. В результате пострадала 13-летняя девочка.
«Несовершеннолетняя госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга"», — указали в прокуратуре.
Ведомство проведет проверку и оценит обеспечение безопасности образовательного процесса в школе и состояние здания.
Ранее в одной из школ Нижневартовска умер 16-летний подросток, правоохранители начали проверку, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru