В школе бокса в подмосковных Химках произошел пожар
6 марта 202021:47
Пожар произошел в школе бокса в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Огонь в трехэтажном здании распространился на площади около 1,5 тысяч кв. метров, отмечает "Вечерняя Москва".
По предварительным данным, никто не пострадал, в здании не было людей. Школа находится на улице Репина. Причина возгорания устанавливается.
В тушении пожара принимают участие более 30 пожарных и 11 единиц техники.
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