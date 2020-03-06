В школе бокса в подмосковных Химках произошел пожар

Пожар произошел в школе бокса в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Огонь в трехэтажном здании распространился на площади около 1,5 тысяч кв. метров, отмечает "Вечерняя Москва".

По предварительным данным, никто не пострадал, в здании не было людей. Школа находится на улице Репина. Причина возгорания устанавливается.

В тушении пожара принимают участие более 30 пожарных и 11 единиц техники.

