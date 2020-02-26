В «Шереметьево» экстренно приземлился летевший в Пермь самолет
26 февраля 202020:12
В московском аэропорту «Шереметьево» экстренную посадку совершил самолет, вылетевший из российской столицы в Пермь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Предварительно, командир экипажа принял решение вернуться из-за вибрации одного из двигателей. В сообщении агентства не уточняется, какой авиакомпании принадлежит самолет, однако указывается, что это SSJ-100.
Пострадавших в результате инцидента нет, посадка была совершена штатно, уточняет RT.
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