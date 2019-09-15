В Шереметьево авиапассажирок оштрафовали за пьянство на борту южного рейса
Две авиапассажирки рейса Симферополь — Москва задержаны в аэропорту «Шереметьево» полицией. Они обвиняются в употреблении алкоголя в салоне самолета, пояснили в пресс-службе транспортного управления полиции по ЦФО.
«Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево" в дежурную часть доставлены две пассажирки с рейса Симферополь— Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна», — цитирует официальное сообщение РИА Новости .
Женщины заплатят штраф за нарушение появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Ранее глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН объяснил реакцию Кремля на скандальное видео пьянки российских чиновников в самолете.
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