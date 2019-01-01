В Шереметьеве открестились от глумившихся над загоревшимся самолетом

Служба безопасности аэропорта Шереметьево провела проверку обстоятельств, которые запечатлены на скандальном видео, где люди, предположительно диспетчеры аэропорта, смеются над горящим самолетом Sukhoi Superjet 100. По итогам расследования было установлено, что люди в ролике не являются сотрудниками ни аэропорта Шереметьево, ни компании «Аэрофлот», передает «Лента.ру» со ссылкой на свои источники.

В сообщении отмечается, что руководство воздушной гавани будет добиваться строгого наказания для должностных лиц, «допустивших высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики».

Напомним, что самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся во время экстренной посадки. В результате трагедии погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

