В Северной Каролин два человека погибли при стрельбе

Снизить нештрафуемый порог решил вице-премьер Акимов Во-первых, этот порог снижать будут точно, во-вторых, постепенно Пресс-секретарь премьера напомнил, что Медведев сомневается в такой необходимости Олег Осипов: вряд ли в ближайшей перспективе решение будет принято