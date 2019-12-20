В Северной Каролин два человека погибли при стрельбе

20 декабря 201922:59

Два человека стали жертвами стрельбы в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Уинстон-Салем в государственном учреждении. Еще два человека пострадали, информации об их состоянии нет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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ФОТО: pixabay.com
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