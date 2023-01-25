В Севастополе задержали подозреваемого в участии в украинском нацбатальоне

По данным правоохранителей, в 2016 году на территории Украины задержанный вступил в формирование и активно участвовал в его деятельности. Отмечается, что мужчина мог прекратить участие в батальоне, однако не обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, продолжив преступную деятельность.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, пишет RT.

Ранее ФСБ ликвидировала ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

