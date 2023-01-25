В Севастополе задержали подозреваемого в участии в украинском нацбатальоне

ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

Ячейку исламистов «Хизб ут-Тахрир»* разгромили в Крыму

По данным правоохранителей, в 2016 году на территории Украины задержанный вступил в формирование и активно участвовал в его деятельности. Отмечается, что мужчина мог прекратить участие в батальоне, однако не обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, продолжив преступную деятельность.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, пишет RT.

Ранее ФСБ ликвидировала ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСевастопольФСБ
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