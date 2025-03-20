В Севастополе у здания Заксобрания обнаружили подозрительный сверток под днищем авто
Подозрительный сверток обнаружили под днищем автомобиля возле здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом заявили в департаменте общественной безопасности города.
«Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта... под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток», - рассказали в ведомстве.
Место происшествия оцепили, ведутся проверочные мероприятия.
Движение в центре Севастополя перекрыли из-за ЧП, была изменена схема движения общественного транспорта.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания Приморской администрации в Мариуполе, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru