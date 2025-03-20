В Севастополе у здания Заксобрания обнаружили подозрительный сверток под днищем авто

Подозрительный сверток обнаружили под днищем автомобиля возле здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом заявили в департаменте общественной безопасности города.

«Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта... под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток», - рассказали в ведомстве.

Место происшествия оцепили, ведутся проверочные мероприятия.

Движение в центре Севастополя перекрыли из-за ЧП, была изменена схема движения общественного транспорта.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания Приморской администрации в Мариуполе, напоминает Ura.ru.

