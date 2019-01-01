В Севастополе сорвался лифт с пассажирами
23 июля23:40
Лифт с тремя пассажирами упал с высоты третьего этажа в многоквартирной новостройке по Парковой улице Севастополя, сообщает севастопольское управление Следственного комитета РФ.
В кабине находилось три человека — 64-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 50 и 33 лет. Пострадавшая госпитализирована с травмой ноги.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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