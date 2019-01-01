В Севастополе из-за «телефонного террориста» эвакуировали ТЦ

Правоохранительные органы и спасательные службы не выявили угрозу безопасности граждан в одном из крупных торговых центров Симферополя, сообщает Крымское информационное агентство.

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение об угрозе безопасности посетителей и персонала. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, спасатели, была проведена частичная эвакуация. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что новая волна телефонного терроризма прокатилась практически по всей территории России с наступлением 2019 года.

