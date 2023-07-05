В Севастополе грузовик с отказавшими тормозами протаранил машины, тролейбус и автобус
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Севастополе, сообщает пресс-служба городской полиции.
По данным правоохранителей, грузовик «Урал», у которого, по предварительным данным, отказали тормоза, протаранил два попутных автомобиля Hyundai и столкнулся с машинами FAW и Ford, а затем доехал до площади Генерала Захарова, где произошло столкновение с двумя автомобилями Toyota и автобусом КАвЗ, который был без пассажиров.
После этого грузовик насмерть сбил 38-летнего мужчину с самокатом, врезался в неэксплуатируемый троллейбус, а также в машину Chevrolet, в которой находились 40-летняя женщина и 8-летняя девочка - их госпитализировали.
Ранее в Дагестане в результате столкновения рейсового автобуса, грузовика и легкового автомобиля, погибли восемь человек, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили о претензиях к Зеленскому из-за диверсии на «Северных потоках»
- Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023
- В Севастополе грузовик с отказавшими тормозами протаранил машины, тролейбус и автобус
- Минюст РФ: Всемирный фонд природы включен в список нежелательных организаций
- Госслужба статистики Украины заявила о кибератаке
- Минтранс опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам
- В МИД России опровергли передачу Белоруссии контроля над российским ядерным оружием
- Голикова: Хакасия и еще 8 регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
- Серия взрывов произошла в Бердянске
- Германия отказала Румынии в размещении военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru