В Севастополе грузовик с отказавшими тормозами протаранил машины, тролейбус и автобус

По данным правоохранителей, грузовик «Урал», у которого, по предварительным данным, отказали тормоза, протаранил два попутных автомобиля Hyundai и столкнулся с машинами FAW и Ford, а затем доехал до площади Генерала Захарова, где произошло столкновение с двумя автомобилями Toyota и автобусом КАвЗ, который был без пассажиров.

После этого грузовик насмерть сбил 38-летнего мужчину с самокатом, врезался в неэксплуатируемый троллейбус, а также в машину Chevrolet, в которой находились 40-летняя женщина и 8-летняя девочка - их госпитализировали.

Ранее в Дагестане в результате столкновения рейсового автобуса, грузовика и легкового автомобиля, погибли восемь человек, пишут «Известия».

