В сети появилось видео ДТП в Липецкой области

26 декабря 201920:59

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли два человека. Видео размещено на канале "Липецкмедиа" в Youtube.

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области. В аварию попал рейсовый автобус с маршрутом Москва-Тбилиси. Жертвами ДТП стали два человека, еще 9 получили ранения. Всего в автобусе находилось 17 человек.

Автобус опрокинулся на трассе, предварительно, это произошло из-за нарушения водителем правил дорожного движения.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПВидео