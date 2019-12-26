В сети появилось видео ДТП в Липецкой области

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области. В аварию попал рейсовый автобус с маршрутом Москва-Тбилиси. Жертвами ДТП стали два человека, еще 9 получили ранения. Всего в автобусе находилось 17 человек.

Автобус опрокинулся на трассе, предварительно, это произошло из-за нарушения водителем правил дорожного движения.



