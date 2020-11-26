В сети появилось фото работника похоронного бюро с телом Марадоны

Снимок сотрудника похоронного бюро, сфотографировавшегося с телом скончавшегося в среду футболиста Диего Марадоны, появился в сети. Фотографию опубликовал в своём Twitter журналист Маурисио Луна.

Работник положил руку на лоб умершего, при этом демонстрируя поднятый большой палец. Инцидент произошёл в похоронном бюро, где подготавливали тело Марадоны к прощанию.

Как сообщает аргентинский телеканал TN, сотрудника уже уволили. Бюро принесло извинения семье Марадоны.

О смерти прославленного футболиста Диего Марадоны стало известно в среду. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АргентинаМарадона
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры