В сети появилось фото работника похоронного бюро с телом Марадоны

Работник положил руку на лоб умершего, при этом демонстрируя поднятый большой палец. Инцидент произошёл в похоронном бюро, где подготавливали тело Марадоны к прощанию.

Как сообщает аргентинский телеканал TN, сотрудника уже уволили. Бюро принесло извинения семье Марадоны.

О смерти прославленного футболиста Диего Марадоны стало известно в среду. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

