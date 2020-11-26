В сети появилось фото работника похоронного бюро с телом Марадоны
Снимок сотрудника похоронного бюро, сфотографировавшегося с телом скончавшегося в среду футболиста Диего Марадоны, появился в сети. Фотографию опубликовал в своём Twitter журналист Маурисио Луна.
Este sorete se sacó una foto con el cuerpo de Maradona en el cajón. Trabaja en la casa fúnebre que realizó el velatorio. Una prueba más de que la maldad y estupidez humana no tiene límites. Ojalá no quede impune. pic.twitter.com/YeyeylfZts— Mauricio Luna (@mluna91) November 26, 2020
Работник положил руку на лоб умершего, при этом демонстрируя поднятый большой палец. Инцидент произошёл в похоронном бюро, где подготавливали тело Марадоны к прощанию.
Как сообщает аргентинский телеканал TN, сотрудника уже уволили. Бюро принесло извинения семье Марадоны.
О смерти прославленного футболиста Диего Марадоны стало известно в среду. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.
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