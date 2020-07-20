В Сеть утекли данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов
Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в открытый доступ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательский центр vpnMentor. Как утверждается в материале, на незащищённом сервере – приложения UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, включая email-адреса, IP- и домашние адреса, незашифрованные пароли, данные об устройствах пользователей общим объёмом в 1,2 ТБ. Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян.
VPN-сервисы обеспечивают анонимность в интернете и помогают получить доступ к заблокированным сайтам. Некоторые эксперты считают, что бесплатными решениями пользуются плохо разбирающиеся в технических вопросах люди, поскольку такие приложения обеспечивают минимальный уровень анонимности и защищённости трафика
В материале утверждается, что серьёзных проблем для пользователей эта утечка не принесёт, однако возможны спам-рассылки, фишинг и шантаж пользователей, пытающихся зайти на запрещённые сайты.
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