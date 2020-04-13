В Сергиевом Посаде обворовали один из древнейших храмов

Неизвестный проник в храм святой великомученицы Параскевы Пятницы в Сергиевом Посаде, разбил кивоты двух икон и украл ювелирные изделия, висевшие там как приношения от прихожан. Об этом написал в соцсетях настоятель храма Павел Великанов. По его словам, грабитель сломал три двери, умудрившись при этом не привлечь внимание сторожа.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», региональное управление МВД начало проверку по факту взлома и кражи пожертвований. Сумма ущерба устанавливается. Полиция устанавливает личности преступников.

Храм Параскевы Пятницы — один из старейших в Сергиевом Посаде. Он был построен в 1547 году при царе Иване Грозном на деньги его боярина Ивана Хабарова.

