В Сергиевом Посаде обворовали один из древнейших храмов
Неизвестный проник в храм святой великомученицы Параскевы Пятницы в Сергиевом Посаде, разбил кивоты двух икон и украл ювелирные изделия, висевшие там как приношения от прихожан. Об этом написал в соцсетях настоятель храма Павел Великанов. По его словам, грабитель сломал три двери, умудрившись при этом не привлечь внимание сторожа.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», региональное управление МВД начало проверку по факту взлома и кражи пожертвований. Сумма ущерба устанавливается. Полиция устанавливает личности преступников.
Храм Параскевы Пятницы — один из старейших в Сергиевом Посаде. Он был построен в 1547 году при царе Иване Грозном на деньги его боярина Ивана Хабарова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Кудрин предупредил о скором кризисе в банковском секторе
- Youtube восстановил удалённую запись обращения Путина
- «Ситуация критическая»: Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищам радиационных отходов
- В Москве коронавирус выявили у 18 священников и монахов
- «Пик не пройден»: Путин одобрил принятые в Москве меры