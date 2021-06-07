В Сербии опровергли информацию о взрывах на военном складе
Глава оборонного предприятия «Слобода» в сербском городе Чачак Зоран Стефанович заявил, что в ночь на 7 июня на фабрике воспламенился «небольшой объём пороха», сообщает агентство «Танюг».
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о новых взрывах, он отметил, что после воспламенения ничего подобного не последовало, не было и пожара. По его словам, уже 8 июня рабочие вернутся на фабрику.
Стефанович добавил, что пожар на предприятии, который начался 4 июня, уже потушен.
Ранее 4 июня на складах «Слободы» произошел пожар, затем последовали мощные взрывы, всех сотрудников эвакуировали, сообщает RT. К ликвидации огня привлекли военные вертолёты, которые сбросили более 100 тонн воды, пишет РИА ФАН.
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