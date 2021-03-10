В Сербии обнаружили африканскую чуму свиней

Национальное телевидение Сербии сообщило о выявлении случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС) в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инфекция была обнаружена в населенном пункте Глободер недалеко от города Крушевац.

Обнаружение АЧС подтверждено Отделением республиканской ветеринарной инспекции Крушеваца. Специалисты в настоящее время ведут опись свиноферм, расположенных в этом регионе. Угроза заражения объявлена в районе радиусом 10 км от места обнаруженной инфекции. На этой территории введен запрет на перевозку свиней.

Как отмечает агентство, случаев заражения АЧС человеком не было зарегистрировано, однако ученые этого не исключают в связи с непредсказуемостью развития этого вируса.