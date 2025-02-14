В селе под Тамбовом беспилотник ВСУ упал на лед водоема
14 февраля 202509:21
Украинский беспилотник упал на лед и взорвался в селе Петровском в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«14 февраля около 08:25 мск в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лед водоема упал украинский БПЛА», — говорится в заявлении.
При падении дрон взорвался. Никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.
Между тем Минобороны сообщило, что в ночь на 14 февраля над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями сбили 50 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru