В селе под Тамбовом беспилотник ВСУ упал на лед водоема

Украинский беспилотник упал на лед и взорвался в селе Петровском в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«14 февраля около 08:25 мск в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лед водоема упал украинский БПЛА», — говорится в заявлении.

При падении дрон взорвался. Никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Между тем Минобороны сообщило, что в ночь на 14 февраля над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями сбили 50 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.

