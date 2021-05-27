В Саратовской области загорелся магистральный газопровод
Факельное возгорание произошло на газопроводе в Саратовской области, три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Сегодня, 27 мая 2021 года, приблизительно в 17 часов в 1 км севернее села Куриловка Новоузенского района при проведении ремонтных работ на газопроводе произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали 3 рабочих. В настоящее время в тушении возникшего пожара принимают участие 50 человек и 20 единиц спецтехники», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.
Отмечается, что районная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее главное управление МЧС по Саратовской области сообщало, что примерно в 17:00 по местному времени стало известно о пожаре на принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Саратов» газопроводе. Кроме того, сообщалось об одном пострадавшем. Угрозы населенным пунктам нет.
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