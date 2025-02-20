В Саратовской области нейтрализовали диверсанта, планировавшего теракт
Диверсанта, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв автомобиля чиновника, нейтрализовали в Саратовской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство отметило, что предотвратило теракт в отношении одного из чиновников администрации региона с участием россиянина 1976 года рождения, завербованного в 2024 году на территории Украины. Злоумышленник прошел подготовку в Киеве и был направлен в РФ. Диверсант следил за маршрутами чиновника, а также собирал сведения о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал удары беспилотников по объектам ТЭК.
«Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», - сообщает ФСБ.
Никто из силовиков и гражданского населения не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее ФСБ ликвидировала исламистов, готовивших теракт на железнодорожном вокзале Пскова, напоминает 360.ru.
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