В Саратове женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка

В Саратове женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 24-летняя девушка родила мальчика и выбросила его в яму. В тот же день девушка обратилась за медпомощью.

Следствие постановило, что ребенок был удушен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СаратовСледствие
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