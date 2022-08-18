В Саратове женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 24-летняя девушка родила мальчика и выбросила его в яму. В тот же день девушка обратилась за медпомощью.

Следствие постановило, что ребенок был удушен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

