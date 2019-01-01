Происшествия

В Саратове полицейский насмерть сбил подростка

17 мая21:30

Автомобиль «Kia Ceed» под управлением сотрудника полиции на улице Песчано-Уметская в Саратове сбил насмерть 14-летнего пешехода и врезался в автомашины «Toyota Corolla» и «Hyundai Elantra», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городского отдела ГИБДД. Виновнику ДТП 40 лет.

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ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

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ТЕГИ:ДТП

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