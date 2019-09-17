В Саратове поймали подозреваемого в изнасиловании врача

Уголовное дело возбуждено в Саратове по факту изнасилования женщины-врача, которая направлялась к больному. Информация об этом размещена на сайте региональной прокуратуры, передаёт RT.

По данным следствия, накануне молодая врач одной из поликлиник Кировского района областного центра шла пешком по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном. По дороге она уточнила, как пройти по адресу у незнакомца. Мужчина вызвался проводить 24-летнюю девушку-медика, однако вскоре повалил её на землю и изнасиловал, после чего убежал.

Как сообщают «Известия», предполагаемый насильник уже задержан, им оказался бомж 1964 года рождения. Факт задержания подтвердили в МВД . Возбуждено уголовное дело.

