В Саратове обрушилась стена многоквартирного дома

Инцидент произошел по улице Симбирская 4. Дом признан аварийным распоряжением администрации города 26 мая 2021 года. Как следует из сообщения надзорного ведомства, на данном этапе в программу по переселению из аварийного жилья он не включен.

После обрушения в кирпичной стене дома образовалась сквозная дыра. В результате обрушения пострадавших нет.

Ранее часть сцены обрушилась во время танцевального номера на праздновании дня города Малоярославца в Калужской области.

