В Саратове обрушилась стена многоквартирного дома
Стена многоквартирного жилого дома обрушилась в центре Саратова, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел по улице Симбирская 4. Дом признан аварийным распоряжением администрации города 26 мая 2021 года. Как следует из сообщения надзорного ведомства, на данном этапе в программу по переселению из аварийного жилья он не включен.
После обрушения в кирпичной стене дома образовалась сквозная дыра. В результате обрушения пострадавших нет.
Ранее часть сцены обрушилась во время танцевального номера на праздновании дня города Малоярославца в Калужской области.
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