В Саратове обрушилась стена многоквартирного дома

Стена многоквартирного жилого дома обрушилась в центре Саратова, сообщает региональная прокуратура.

В Калужской области обрушилась сцена во время выступления

Инцидент произошел по улице Симбирская 4. Дом признан аварийным распоряжением администрации города 26 мая 2021 года. Как следует из сообщения надзорного ведомства, на данном этапе в программу по переселению из аварийного жилья он не включен.

После обрушения в кирпичной стене дома образовалась сквозная дыра. В результате обрушения пострадавших нет.

Ранее часть сцены обрушилась во время танцевального номера на праздновании дня города Малоярославца в Калужской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДомОбрушение
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