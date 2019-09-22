В Саратове обнаружили погибшую девушку с 50 ножевыми ранениями

В Саратове с особой жестокостью убита 18-летняя девушка. Ее тело с 50 ножевыми ранениями обнаружено в подъезде жилого дома, сообщает региональное управление СК.

Погибшая найдена в доме на Вишневой улице. В убийстве сознался 18-летний сосед девушки, который пошел на преступление из-за денег – девушка отказывалась вернуть долг.

Молодой человек, который, по данным РИА Новости, является студентом Саратовской государственной юридической академии, задержан.

