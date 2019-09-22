В Саратове обнаружили погибшую девушку с 50 ножевыми ранениями
22 сентября 201918:42
В Саратове с особой жестокостью убита 18-летняя девушка. Ее тело с 50 ножевыми ранениями обнаружено в подъезде жилого дома, сообщает региональное управление СК.
Погибшая найдена в доме на Вишневой улице. В убийстве сознался 18-летний сосед девушки, который пошел на преступление из-за денег – девушка отказывалась вернуть долг.
Молодой человек, который, по данным РИА Новости, является студентом Саратовской государственной юридической академии, задержан.
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